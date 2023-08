TAMAX erwirbt Grundstücke in Woltersdorf und Deutsch Bork

Berlin: TAMAX hat zwei Grundstücke erworben.

In Woltersdorf, direkt an der Ostgrenze Berlins, befindet sich das 2.000 qm große Grundstück (Rudolf-Breitscheid-Straße 6) direkt gegenüber dem Rathaus. Momentan ist das Areal mit Wohn- und Gewerbeobjekten bebaut und soll nun nach dem bereits vorhandenen Bebauungsplan revitalisiert und neu bebaut werden. Das zweite Grundstück wurde in Deutsch Bork erworben, einem Ortsteil der Gemeinde Linthe im Landkreis Potsdam-Mittelmark, und ist 28.000 qm groß. Perspektivisch sollen auf etwa 4.000 qm Einfamilienhäuser entstehen, wofür bereits ein Bebauungsplan vorliegt. Für die übrige Fläche erarbeitet TAMAX in enger Kooperation mit der Verwaltung ein B-Plan-Verfahren.