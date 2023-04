Technologiepark München Nord ist vollvermietet

München: Der Technologiepark München Nord an der Detmoldstraße 28 ist vollvermietet. Die Aurelis Real Estate unterzeichnete mit der Deutschen Post AG und einem Dienstleister aus dem Bereich Engineering jeweils langfristige Mietverträge für Hallen- und Büroflächen sowie Parkplätze in der Tiefgarage und im Außenbereich. Kurz nach Abschluss der Rohbauarbeiten an dem spekulativ begonnenen Gebäude sind damit alle Flächen vergeben.

Die Deutsche Post mietet rund 1.500 qm, bestehend aus einer Halleneinheit mit separaten Büros. Bis Mitte 2023 soll an dem neuen Standort in Feldmoching-Hasenbergl ein Post-Zustellstützpunkt entstehen.

Zudem sicherte sich ein Dienstleister aus dem Bereich Engineering zwei der insgesamt sechs Halleneinheiten mit angeschlossenen Büros. Die Mietfläche beträgt knapp 3.000 qm. Der Einzug ist nach Abschluss der mieterspezifischen Einbauten im vierten Quartal 2023 geplant.

Der Technologiepark München Nord entsteht auf einem 9.500 qm großen Grundstück in unmittelbarer Nähe des Forschungs- und Innovationszentrums FIZ der BMW Group im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl.