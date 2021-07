New York/Portland/USA: Union Investment hat für zwei ihrer US-Hotels aus dem Bestand des UniImmo: Global neue namhafte Pächter gewonnen. Für das Hotel in New York City unterzeichnete Motel One einen 20-jährigen Mietvertrag. Das Hotel „The Porter“ wird zukünftig durch Oxford Capital Group, LLC als Mieter und Manager betrieben. Das Hotel wird weiterhin der Marke “Curio Collection by Hilton” angehören. Union Investment wurde von DLA Piper, Hogan Lovells und Mayer Brown beraten.