Union Investment steigt in den italienischen Büromarkt ein

Mailand: Union Investment erwirbt das Bürohaus „Piazza San Fedele 1-3“, gelegen im historischen Geschäftszentrum. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1872 wurde ursprünglich als Theater genutzt und nach seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg als Sitz einer Bank wieder aufgebaut. Derzeit wird es vom Verkäufer COIMA vollumfänglich saniert und modernisiert. Das Refurbishment wird im vierten Quartal 2023 abgeschlossen und an seinen neuen Mieter übergeben. Bottega Veneta, eine Marke des bonitätsstarken Luxusgüterkonzerns Kering und einer der renommiertesten Namen im Bereich der High-End Fashion, wird dort sein globales Headquarter errichten und die gesamte Mietfläche von insgesamt ca. 10.000 qm auf neun Geschossen belegen. Bottega Veneta hat sich auf zwölf Jahre an den Standort gebunden, was dem erwerbenden Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland langfristige Mieterträge beschert.

Union Investment wurde bei der Transaktion von DILS, DLA Piper, McDermott und Aecom beraten. COIMA wurde von Shearman & Sterling sowie Maisto & Associati beraten.