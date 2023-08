Frankfurt: JLL ernennt Aniko Korsos mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 zur neuen Head of Retail Leasing in Deutschland. Die Betriebswirtin führt seit Januar 2016 das Frankfurter Einzelhandelsvermietungsteam bei JLL, seit vier Jahren trägt sie auch die Verantwortung für die Märkte in Köln und Düsseldorf. Die 41-Jährige folgt in dieser Rolle auf Dirk Wichner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um als Geschäftsführer die D.V.I Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH zu leiten.