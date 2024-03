Union Investment verkauft Bürogebäude in Wien an Thalhof Immobilien

Wien: Union Investment hat ein Bürogebäude im 7. Wiener Gemeindebezirk an die Thalhof Immobilien GmbH verkauft. Die Immobilie in der Schottenfeldgasse 29 zählt seit dem Jahr 2013 zum Bestand des ausschließlich in Österreich vertriebenen Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1.

Das Bürogebäude verfügt über eine Mietfläche von rund 7.100 qm. Thalhof wird das Gebäude in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien weiter entwickeln. Die Transaktion wurde von der ZOECHLING RE vermittelt. Union Investment wurde rechtlich von Schönherr Rechtsanwälte vertreten, die Käuferin von Tiefenthaler Gnesda Rechtsanwälte.