VALUES Real Estate erwirbt Logistikobjekt in Schlitz bei Fulda

Schlitz: VALUES Real Estate hat im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion ein Logistikgebäude bei Fulda für seinen VALUES Logistikimmobilienfonds erworben. Dabei handelt es sich um das nahe der Autobahn A7 gelegene Objekt Am Eichberg 1. Es verfügt über eine Gesamtmietfläche von 11.000 qm. Die Grundstücksgröße beträgt 42.000 qm. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt das Gebäude komplett mit Mieterstrom. Das Closing erfolgte am 29. August 2023. Verkäufer und langfristiger Mieter ist die zur LUQOM Gruppe gehörende Lampenwelt. Sie hatte in den Jahren 2012 und 2017 das Gebäudeensemble in zwei Bauabschnitten errichtet und ist bis heute der alleinige Nutzer des Objektes. Der Kauf wurde von Logivest Stuttgart vermittelt.

VALUES Real Estate wurde beim Kauf technisch sowie beim Thema ESG von EnviroSustain begleitet. Die rechtliche Due Diligence im Auftrag des Käufers erfolgte durch Taylor Wessing. Die Verkäuferin wurde rechtlich von Lupp + Partner begleitet.