Villa Boisserée in Köln verkauft

Köln: Sotheby´s International Realty hat die Villa Boisserée, Gustav-Heinemann-Ufer 94, in Bayenthal in direkter Rheinlage verkauft. Die Jugendstilvilla wurde 1901 wurde von der Familie von Sulpiz Boisserée erbaut, die als Inhaberin des Dampfsägewerkes Boisserée, Gründerin des Kölner Dombauvereins und Kunstsammlerin Bekanntheit erlangte. Sie hat zwei Weltkriege unbeschadet überstanden, ist weitgehend original erhalten und ist direkt am Rhein gelegen.

Die Villa Boisserée verfügt auf einer Grundstücksfläche von 2.000 qm über eine Nutzfläche von 1.435 qm auf vier Etagen. Die Ausstattung entspricht einer modernen Büronutzung mit Besprechungs- und Sozialräumen. Das Dachgeschoss ist vollständig neu ausgebaut.