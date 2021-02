VIVUM und TTC Development verkaufen Objekt und Entwicklung für betreutes Wohnen in Berlin

Berlin : Die TTC Development GmbH & Co KG und die VIVUM Services GmbH haben ein vollvermietetes Bestandsgebäude und eine Entwicklung für Betreutes Wohnen in Marzahn an einen Berliner Projektentwickler veräußert. Im Rahmen eines Joint-Ventures hatten die Unternehmen diese 2019 erworben. Das Bestandsgebäude verfügt über 126 Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments und eine Gesamtmietfläche von 6.300 qm. Die Immobilie ist noch für 23 Jahre an Pflegewerk vermietet. Im Objekt befinden sich auch ein Hospiz mit 16 Zimmern, eine Arztpraxis, Einrichtungen für Fußpflege und Lichttherapie auf Abruf sowie ein Café.

Ebenfalls veräußert wurde die Entwicklung auf dem benachbarten Grundstück. Hier soll eine Einrichtung für betreutes Wohnen für Senioren und Menschen mit Behinderung entstehen. Der Neubau wird gemäß Baugenehmigung rund 10.200 qm BGF umfassen und etwa 170 Menschen ein neues Zuhause geben. Im Erdgeschoss ist darüber hinaus eine Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.