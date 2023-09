Vollvermietung für Münchner Fondsimmobilie erzielt

München: Die DFH ARE GmbH konnte die Vollvermietung für eine Büroimmobilie in der Ridlerstraße 75 erzielen. Das Objekt gehört zu dem geschlossenen Immobilienfonds Merkens XXI – Bürogebäude München.

Die Büroimmobilie war bis 2020 vollständig an die AXA Konzern AG vermietet. Bereits vor dem Auszug des Vorsorge- und Versicherungsunternehmens konnten Verträge für die Anschlussvermietung von rund 10.200 qm an die Landeshauptstadt München, rund 3.100 qm an die Bayerische Verwaltungsschule und für die ehemalige Kantine mit einer Größe von 915 qm an die Valerians GmbH abgeschlossen werden.

Mit der Neuvermietung konnten jetzt auch die letzte vakante Bürofläche mit einer Größe von 1.244 qm im 5. Obergeschoss sowie 31 Stellplätze in der Tiefgarage langfristig bis zum 31.05.2033, zuzüglich einer Verlängerungsoption von fünf Jahren, an einen Mieter der öffentlichen Hand vermietet werden.

Bei der Büroimmobilie in der Ridlerstraße 75 handelt sich um eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), wovon 70% bei der DFH-Gruppe liegen, was einer Bürofläche von 15.715 qm und 258 Tiefgaragenstellplätzen entspricht.