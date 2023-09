Manchester: AM alpha erwirbt die Büroimmobilie „196 Deansgate“ in unmittelbarer Nähe von Spinningfields, AM alpha handelte i.A. eines in Hamburg ansässigen Pensionsfonds. Verkäufer ist die Commercial Estate Group (CEG).

Die nahezu voll vermietete Immobilie umfasst eine Nutzfläche von etwa 5.900 qm, die sich auf ein Unter- und Erdgeschoss sowie fünf Obergeschosse verteilen. AM alpha wurde bei dieser Transaktion von Cushman & Wakefield sowie CMS beraten.