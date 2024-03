Der „Catella European Logistics Fund Plus“ setzt die Logistikfondsserie der Catella Real Estate fort

München: Mit der Auflage des neuen Sondervermögens „Catella European Logistics Fund Plus“ (CELF+) startet die Catella Real Estate AG den zweiten Spezialfonds für professionelle und semi-professionelle Investoren im Bereich Logistikimmobilien.

Der Fonds investiert in moderne und ESG-konforme Logistik-, Lager-, Distributions- und Umschlagimmobilien in Europa. Die Investmentstrategie konzentriert sich vornehmlich auf Neubauimmobilien sowie moderne Bestandsobjekte aus den Segmenten Core und Core+. Mindestens 50% des Investitionsvolumens fließt in neue und neuwertige Logistikimmobilien (<10 Jahre). Eine möglichst hohe Drittverwendungsfähigkeit und Objektflexibilität sowie multimodale Objekte / Standorte (z.B. Gleisanschluss) werden bevorzugt.

Die Investitionsobjekte werden zu mindestens 60% in den wirtschaftlich stärksten europäischen Regionen (Fokusregionen) erworben, zu welchen neben Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH), Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg (Benelux), Skandinavien und Großbritannien zählen. Darüber hinaus investiert der Fonds bis zu 40% in aufstrebende Wirtschaftsregionen des Europäischen Wirtschaftsraums (Satellitenregionen) wie u .a. Spanien, Portugal, Italien, Irland, Polen, Tschechien und die Slowakei.

Der Anlagehorizont des aus bis zu 20 Objekten bestehenden, breit diversifizierten Zielportfolios ist unbefristet. Der Fonds hat ein Zielvolumen von mindestens 500 Mio. Euro. Die Ziel-Ausschüttungsrendite liegt bei 5,0 – 6,0% p.a. Die Finanzierungsquote liegt bei 0 – 50%. Mindestens 70% des Fonds werden in Euro investiert, Fremdwährungen werden abgesichert. Der Fonds richtet sich ausschließlich an professionelle und semiprofessionelle Investoren, die Mindestanlagesumme beträgt 5 Mio. Euro.