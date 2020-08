Die BRAIN BOX BERLIN ist fertig: Bürocampus der Zukunft nahe Flughafen BER

Berlin : Die Arbeiten am Bürocampus BRAIN BOX BERLIN in der Wissenschaftsstadt Adlershof sind erfolgreich beendet: Genau zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich befindet sich der Neubau mit 24.000 qm Gesamtnutzfläche in der Abnahme- und Übergabephase. Als letzter Schritt steht für die PROFI PARTNER Projekt GmbH als Entwickler nun der individuelle Ausbau der Büroeinheiten nach den Mieterwünschen an. Ab 01. Januar 2021 das Gebäude komplett in Betrieb genommen.