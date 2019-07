Startseite > News > Düsseldorf: Fährstraße 1 verkauft – Anteon vermittelt

Düsseldorf: Fährstraße 1 verkauft – Anteon vermittelt

Düsseldorf: Die CELLS Group hat für einen internationalen Anleger die Büroimmobilie Fährstraße 1 nahe des Medienhafens erworben. Die Immobilie verfügt über rund 9.900 qm Mietfläche und ist langfristig unter anderem an die Hochschule Fresenius und die Rehabilitationseinrichtung Median vermietet. Der Verkäufer ist ein Fond angegliedert an Marathon MCAP Global Finance aus London, Tochtergesellschaft der Marathon Asset Management mit Hauptsitz in New York.

Marathon wurde exklusiv bei dem Asset Deal von Anteon im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses beraten. Die rechtliche Beratung und Begleitung für die CELLS Group erfolgte durch HFK Rechtsanwälte PartGmbB, München. Anteon war zuvor bereits im Rahmen eines Leadmaklermandates für die Vermietung des Objektes verantwortlich und hatte so eine erfolgreiche Repositionierung durch Vollvermietung sichergestellt.