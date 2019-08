Startseite > News > Erster deutscher MONSTER Notebooks Shop eröffnet in Berlin

Erster deutscher MONSTER Notebooks Shop eröffnet in Berlin

Berlin: Der türkische Notebook-Hersteller MONSTER zieht mit seiner ersten Filiale in Deutschland ins Alexanderhaus. COMFORT vermittelte das 1.000 qm große Ladenlokal am Alexanderplatz 2. Vermieter ist die CENTRUM-Gruppe.

Die Eröffnung an diesem Berliner Retail Hotspot ist für Herbst 2019 geplant. Vormieter der Fläche war die Berliner Sparkasse. Das denkmalgeschützte Alexanderhaus wurde seit Mitte 2017 von CENTRUM modernisiert und die Einzelhandelsflächen mit insgesamt 7.500 qm von Grund auf neu konzipiert. Mieter sind u.a. Vodafone, Foot Locker, UNIQLO, dm-drogerie markt und denn’s BIOMARKT. In diesem Jahr wird eine weitere, ebenfalls von COMFORT vermittelte Filiale der amerikanischen Burgerkette FIVE GUYS in einem Teilbereich der ehemaligen Sparkassen-Fläche eröffnen.