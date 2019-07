Startseite > News > Garbe Industrial Real Estate entwickelt Automobillogistikzentrum bei Wolfsburg

Wolfsburg: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH entwickelt in Flechtorf südlich von Wolfsburg ein hochmodernes Automobillogistikzentrum. In der rund 32.000 qm großen Immobilie wird der Ingenieurdienstleister Bertrandt diverse Fahrzeugteile lagern und seriennahe Prototypen entwickeln. Mit den Erdarbeiten wurde Anfang Juli begonnen. Mitte kommenden Jahres soll das Objekt fertig sein.

Das Automobillogistikzentrum entsteht auf einem 68.000 qm großen Grundstück, das Garbe Industrial Real Estate Ende vergangenen Jahres erworben hat. Die geplante Immobilie setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Eine knapp 17.900 qm große Halle ist für den Fahrzeugbau vorgesehen und wird mithilfe von Trennwänden in einzelne Arbeitsbereiche unterteilt. In einer zweiten, 13.800 qm großen Halle sollen Fahrzeugkomponenten wie Airbags, Stoßdämpfer, Reifen und Ersatzteile gelagert werden. Hinzu kommen etwa 3.100 qm Büroflächen, die sich auf die beiden Bereiche verteilen. Auf dem Außengelände entstehen Stellplätze für 249 Pkw und sechs Lkw. 35 Mio. Euro wird Garbe Industrial Real Estate in die Projektentwicklung investieren.