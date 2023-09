Grossmann & Berger setzt nächsten Schritt seiner,Strategie 2030‘ um

Berlin: Grossmann & Berger (G&B) baut erneut seinen Standort Berlin aus. Stefan Olsson wird Bereichsleiter Investment Berlin für den Ausbau des Berliner G&B-Investmentgeschäftes im Gewerbe- und Wohnsegment. Zusätzlich übernimmt er die Standortleitung. Er berichtet an Geschäftsführer Frank-D. Albers. Antje Helmer wird Leiterin Bürovermietung Berlin und etabliert das Geschäftsfeld in der Bundeshauptstadt. Sie berichtet an Sprecher der Geschäftsführung Andreas Rehberg. Der Standort am Potsdamer Platz ist seit 2012 Teil der Unternehmensgruppe. Letztes Jahr kam die Abteilung Wohn-Investments zu den gewerblichen Immobilieninvestments und die Vermarktung von Neubaueigentums- und -mietwohnungen hinzu. Grossmann & Berger bietet über Tochtergesellschaft Reese Immobilien Consulting die Eigentümervertretung und Vermietungskoordination gewerblicher Flächen an.