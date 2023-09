Sylvie Losch übernimmt Leitung des P&DS-Teams Region Mitte bei JLL

Frankfurt: Sylvie Losch ist ab September bei JLL und übernimmt dort die Teamleitung für Projekt & Development Services (P&DS) in der Region Mitte. Zuletzt war sie als Head of Development Germany, Real Assets, bei AXA Investment Managers tätig. Zuvor hatte die Diplom-Ingenieurin Führungsaufgaben u.a. bei Tishman Speyer. Sie wird an Dunja Nigrin, Head of P&DS JLL DACH, berichten. Losch übernimmt die Teamleitung von Björn Wagenknecht, der sich künftig auf den hochspezialisierten Wachstumsmarkt für Entwickler und Investoren im Bereich High-Tech Manufacturing und Datencenter fokussieren wird.