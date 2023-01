Grossmann & Berger stellt sich für bundesweites Wachstum auf

Hamburg: Grossmann & Berger wird vom hamburgischen zum bundesweit tätigen Immobilienberatungsunternehmen. Diese Pläne umfassen sowohl den Gewerbe- als auch den Wohnbereich. In den nächsten Jahren wird die Unternehmensgruppe an allen Standorten in Hamburg, Berlin, Stuttgart und München ihr Dienstleistungsportfolio ausbauen und dessen jeweilige Marktpotenziale heben. G&B prüft weitere Standorte zu eröffnen.

Diese umfassenden Pläne werden von einem Umbau der Geschäftsführung begleitet, der bereits im vergangenen Jahr begonnen wurde und nun mit einer Neubesetzung abgerundet wird: Mit Wirkung zum 1. April übernimmt Frank-D. Albers MRICS (54) die Position als Geschäftsführer von Sandra Ludwig (42) und verantwortet künftig das Investmentgeschäft in Norddeutschland (Hamburg und Berlin).