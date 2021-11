Grundsteinlegung für das Grand Central Düsseldorf

Düsseldorf: Die Projektentwicklung „Grand Central“ geht mit der Grundsteinlegung in eine erste Realisierung. Bebaut werden ca. 18.700 qm BGF für ausschließlich sozial geförderte und preisgebundene Wohnungen, die Ende 2023 bezugsfähig sein werden. Es handelt sich um ein „Social Impact Investment“. Catella betreut diesen Teil des Quartiers, das ansonsten im Eigentum der Adler Group steht.

Die Eigentümer haben einvernehmlich vereinbart, keine laufenden Ausschüttungen in Anspruch zu nehmen und stattdessen diese Beträge voraussichtlich der Diakonie zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Sozialarbeiter*innen bezahlt werden, welche die Bewohnerschaft langfristig und nachhaltig im Alltag zu unterstützen. Es ist ein Anliegen der Eigentümer benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu fördern, z.B. alleinerziehenden Frauen.

Catella Project Management betrieb ursprünglich die Gesamtentwicklung des Grand Central. Das Grundstück an der Moskauer Straße am Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde Anfang 2015 erworben, arrondiert und entwickelt. Dazu wurde ein neuer Bebauungsplan aufgestellt, Baugenehmigungen eingeholt, Abriss, Altlastenentsorgung, Verbau und Baureifmachung durch Catella betrieben. Im Herbst 2019 wurde eine Zusammenarbeit mit der damaligen CG Gruppe vereinbart, die für die bauliche Realisierung aller Baufelder verantwortlich sein sollte und v.a. die geplanten Hochhäuser und Eigentumswohnungen übernehmen wollte. Die CG Gruppe wurde jedoch als gesamtes Unternehmen an die Consus AG verkauft und jene wiederum an die heutige Adler-Gruppe übertragen, die auf diesem Wege nunmehr das Eigentum der anderen Baufelder hält.

Aufgrund von offenbar fusionsbedingten Verzögerungen bei der Adler Gruppe hat Catella mit den Eigentümern des Baufeldes 10 nunmehr eine weitgehend autarke Realisierung des Baufeldes 10 beschlossen und das Bauunternehmen nessler bau mit der Realisierung beauftragt. Bis Ende 2023 entstehen 147 öffentlich geförderte 2 bis 5 Zimmer-Wohnungen.

Catella lädt bereits zur nächsten Grundsteinlegung ein, am 02.12.2021, 14 Uhr erfolgt diese im Projekt Seestadt für die ersten 248 Wohnungen im Quartier, das in gesamt ca. 2.000 Wohnungen und ca. 2.000 Arbeitsplätze in gewerblichen Flächen umfassen wird.