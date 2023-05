IMMAC Sozialbau: Endspurt zur Fertigstellung des Pflegeheims in Rinteln

Hamburg: Die IMMAC Sozialbau GmbH freut sich über große Fortschritte bei ihren beiden Neubauprojekten in Rinteln! Das seit 2022 im Bau befindliche Seniorenpflegeheim in der Dauestraße steht kurz vor der Fertigstellung. Bereits Ende August dieses Jahres soll das Objekt bezugsfertig an den neuen Betreiber, Herrn David Seidler von der S&W Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen, übergeben werden.

Unter dem Namen „Senioren- und Pflegeeinrichtung Am Doktorsee“ werden künftig 124 vollstationäre Pflegeplätze, aufgeteilt in 100 Einzelzimmer und zwei Wohngruppen für jeweils 12 Personen für pflegebedürftige Menschen zur Verfügung stehen. Auf dem rund 5.200 qm großen Grundstück sind zudem 18 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Das Investitionsvolumen des Bauvorhabens beträgt rund 15 Mio. Euro.