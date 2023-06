Ivanhoé Cambridge tätigt zusammen mit Safely Store erstes Investment in Self Storage-Immobilien

Montréal: Ivanhoé Cambridge schließt im Rahmen seiner Investmentstrategie für alternative Immobiliensegmente eine neue strategische Partnerschaft mit Safely Store Self Storage ab, einer auf Self Storage-Immobilien spezialisierten Investitionsplattform. Die Partnerschaft investiert in den boomenden Self Storage-Sektor in den Vereinigten Staaten und ist für Ivanhoé Cambridge die erste Investition in diese alternative industrielle Assetklasse. Gemeinsam mit einem weiteren institutionellen Investor investieren die beiden Unternehmen zunächst 400 Mio. USD an Eigenkapital in Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien in den wichtigsten US-Märkten.