KGAL etabliert vierte Assetklasse

Grünwald: Die KGAL GmbH & Co. KG hat die Tochtergesellschaft KGAL Equity Partners GmbH & Co. KG, Frankfurt, gegründet. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden Investments in Private Equity Transaktionen mit immobilien- und infrastrukturnahen Unternehmen an.

KGAL Equity Partners wird sich auf Immobilienunternehmen, auf große Immobilienportfolien sowie auf Unternehmensbeteiligungen mit Infrastrukturbezug fokussieren. Das Senior Management der KGAL Equity Partners bilden Frank W. Kewitz und Dr. Kay Ullmann. Sie haben Anfang Juli ihre Tätigkeit aufgenommen.