Knight Frank berät Fin-Tech Scalable bei Mietvertragszeichnung im SEITZ 8 in München

München: Auf Vermittlung von Knight Frank hat der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital einen langfristigen Mietvertrag in der Büroprojektentwicklung in der Innenstadt abgeschlossen. Entschieden hat sich das in der Bayern-Metropole gegründete Fin-Tech-Startup für eine 2.000 qm große Einheit im „SEITZ 8“, das vermieterseits im Alleinauftrag durch E.T. MYER Immobilien vertreten wird.

Der Komplex wird derzeit umfassend revitalisiert und um moderne Neubauflächen erweitert. Bei Fertigstellung Anfang 2020 wird die Gesamtnutzfläche rund 12.000 qm Bürofläche umfassen. Bauherr ist das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband München.