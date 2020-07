LENOVI kauft weitere Wohnanlage in Giengen und erweitert seinen Bestand

Giengen an der Brenz: Die Lenovi Projekt GmbH, das 2019 gegründete familiengeführte Immobilienunternehmen von Christian Teuber und Michael Breck MRICS, hat erneut eine Wohnanlage in Giengen an der Brenz in Baden-Württemberg erworben und erweitert seinen Bestand damit auf 25 Wohneinheiten.Die Anlage in der Berliner Straße 11 umfasst sechs Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit mit insgesamt rund 650 Quadratmeter Fläche. Verkäufer ist eine Privatperson.