Startseite > News > MEAG vermietet am Wiesenhüttenplatz in Frankfurt

MEAG vermietet am Wiesenhüttenplatz in Frankfurt

Frankfurt: Die MEAG hat eine 698 qm große Bürofläche im „W25“ am Wiesenhüttenplatz 25 an das Ingenieur- und Architekturbüro Canzler GmbH mit Hauptsitz in Dresden vermietet.

Das Bürogebäude W25 verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt 5.700 qm auf sieben Stockwerken. Weitere Mieter sind Design Offices GmbH und Instone Real Estate Development GmbH (ehemals: formart GmbH & Co. KG). Die Immobilie ist vollvermietet.