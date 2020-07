MIMCO Capital kauft in Plauen und Bitterfeld für EVEREST One Fonds

Plauen/Bitterfeld: Der Asset- und Investment-Fondsspezialist MIMCO Capital Sàrl aus Luxemburg hat für seinen Fonds EVEREST One einen hohen einstelligen Millionenbetrag für zwei Einzelhandelsobjekte in Bitterfeld-Wolfen und Plauen investiert. Die Immobilien sind langfristig an eine Baumarktkette sowie eine Sonderpostenmarktkette vermietet.

Die Transaktion wurde durch die ANTURAS AG aus Freienbach (Schweiz) beratend begleitet. Die juristische Beratung für MIMCO erfolgte durch K & L Gates.

Das Objekt in Bitterfeld-Wolfen liegt in der Bismarckstraße und umfasst rund 4.100 qm Nutzfläche. Zum Objekte gehören 119 Stellplätze. Der an diesem Standort betriebene Discount-Baumarkt „B1“ ist einer von insgesamt mehr als 330 Toom-Baumärkten bzw. Gartencentern.

Das zweite Investitionsobjekt befindet sich im westsächsischen Plauen. Es umfasst rund 4.500 qm Nutzfläche sowie 91 Stellplätze und liegt in der Morgenbergstraße. Ankermieter ist die Sonderpostenmarktkette Thomas Philipps.