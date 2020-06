München: Rock Capital Group verkauft Gmunder Höfe mit 322 Wohneinheiten in München-Obersendling an die Vonovia

München: Der größte Bauteil des Wohnprojekts „Gmunder Höfe“, das Rock Capital Group, Baywobau und UBM Development gemeinsam entwickelt haben, wurde als Forward-Sale veräußert: Vonovia sicherte sich den ersten Teil mit 322 Wohneinheiten sowie einer Kindertagesstätte. Der Baubeginn auf dem ca. 14.000 qm großen Grundstück erfolgte bereits im März 2020, die Fertigstellung und Übergabe ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 geplant. Parallel dazu startet noch in diesem Jahr der nächste Bauabschnitt, womit auf einer Gesamtgrundstücksfläche von rund 20.000 qm bis Sommer 2024 insgesamt rund 450 Wohneinheiten entstehen werden. Bei diesem Verkauf handelt es sich um den größten Forward-Sale im Wohnungsbau in den letzten 10 Jahren in München.