NAI apollo vermietet 4.185 Quadratmeter Hallen- und Bürofläche im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt: NAI apollo hat im Rahmen von drei Vermietungen insgesamt 4.185 qm Hallen- und Bürofläche im Rhein-Main-Gebiet vermietet. Am Langer Kornweg 34 in Kelsterbach hat das Unternehmen rund 1.300 qm Hallen- sowie 360 qm Bürofläche an die ROLUS Logistik und Speditions GmbH vermietet, Eigentümer ist die BEOS AG. In der Mönchhofallee 12-22 in Raunheim hat NAI apollo weitere 1.131 qm Hallen- sowie 254 qm Bürofläche an die EELS GmbH vermietet, der dortige Eigentümer ist die CBRE Global Investors Germany GmbH. In der Werner-von-Siemens-Straße 4,6 in Hofheim-Wallau hat die MHT Mold & Hotrunner Technology AG insgesamt 1.000 qm Hallen- sowie 140 qm Bürofläche von einer Privatperson angemietet.