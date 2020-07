Neue Geschäftsführerin bei BNP Paribas Real Estate Property Management GmbH

Frankfurt : Zum 1. Juli wurde Jennifer Baumann (38) zur leitenden Geschäftsführerin der BNP Paribas Real Estate Property Management GmbH (BNPP REPM) berufen. Fortan verantwortlich für das deutschlandweite Property Management-Business hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Position des Unternehmens in Deutschland weiter zu stärken und durch das Identifizieren und Nutzen neuer Marktchancen und -potenziale nachhaltig auszubauen. Jennifer Baumann übernimmt die Funktion von Frank Helm, der diese Position seit 2012 innehatte und weiterhin Mitglied der Geschäftsführung bleibt. Vor ihrem Wechsel zu BNP Paribas Real Estate war Jennifer Baumann als Head of Asset Management Europe bei der Dream Global Advisors Germany GmbH tätig. Zudem war sie seit der Gründung 2017 Mitglied der Geschäftsführung bei der Viva Dream Real Estate GmbH, einem Joint Venture von Dream Global und VIVANIUM. Sie war maßgeblich an der Unternehmensgründung beteiligt und leitete als Managing Director alle strategischen und operativen Geschäfte.