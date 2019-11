Startseite > News > Neue Leitung Assetmanagement der Hanseatischen Kapitalverwaltung AG

Neue Leitung Assetmanagement der Hanseatischen Kapitalverwaltung AG

Hamburg: Am 1. Oktober 2019 hat Daniel Börnigen (39) die Leitung des Assetmanagements in der HKA Hanseatischen Kapitalverwaltung AG übernommen.

Herr Börnigen ist Diplom-Betriebswirt (FH) und seit über 15 Jahren im Real Estate Investment Banking und Assetmanagement tätig, davon über 6 Jahre im inner- und außereuropäischen Ausland. Zuletzt war Herr Börnigen Senior Assetmanager und Teamleiter im Bereich Ausland bei der HIH Gruppe in Hamburg tätig. Weitere Stationen waren Wachovia Bank und Wells Fargo in Deutschland, Irland, UK und USA.