Noratis AG baut Bestand Celle durch Erwerb von 65 Wohneinheiten aus

Celle: Die Noratis AG hat weitere 65 Wohneinheiten in Celle gekauft. Damit wächst der Gesamtbestand des Unternehmens in der Stadt in Niedersachsen auf nunmehr 303 Einheiten. Das Closing der Transaktion soll zu Beginn des 4. Quartals 2019 erfolgen.

Das 1972 erbaute Objekt verfügt über eine Gesamtwohnfläche von 3.745 qm sowie 11 Parkplätze. Noratis plant, das derzeit zu rd. 95% vermietete Objekt der Unternehmensstrategie entsprechend in den kommenden Quartalen technisch und strukturell zu entwickeln. Die Transaktion wurde verkäuferseitig von BNP Paribas Real Estate begleitet.