VoltStorage wird Ankermieter im Technologiepark

München: Die Aurelis Real Estate GmbH hat einen Ankermieter für den neu errichteten Technologiepark München Nord an der Detmoldstraße 28 gewonnen. Die VoltStorage GmbH, ein Anbieter von Batteriespeicherlösungen für erneuerbare Energien, unterzeichnete einen langfristigen Mietvertrag über rund 5.200 qm Mietfläche. Das Start-up verlegt dazu seinen Firmensitz aus einem Münchner Gewerbehof an die Detmoldstraße und sichert sich dort drei der insgesamt sechs Einheiten. Zur Mietfläche zählen neben Büros auch ausgedehnte Hallenflächen für Forschung, Entwicklung und den Aufbau einer eigenen Produktion für die patentierten Iron-Salt-Batterien. Parkplätze im Außenbereich und in der Tiefgarage sowie eine Terrasse im Obergeschoss werden ebenfalls genutzt. Vermittelnd tätig war die BNP Paribas Real Estate GmbH.

Die Rohbauarbeiten für den Technologiepark München Nord wurden von Aurelis im vierten Quartal 2022 bereits fertiggestellt. Der Einzug von VoltStorage ist nach Abschluss der mieterspezifischen Einbauten im vierten Quartal 2023 geplant. Die angemietete Einheit entspricht rund 55% der Gebäudefläche.