OSMAB erwirbt das Freund Portfolio

Rösrath: Die OSMAB* Holding AG hat für ihren eigenen Bestand ein gemischtes Immobilienpaket in der Metropolregion Köln erworben. Verkäufer ist die Freund Immobilien GmbH & Co.KG.

Der Kaufpreis für das sogenannte „Freund Portfolio“ liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Der Übergang der Immobilien hat im zweiten Quartal 2020 stattgefunden. Vidan Real Estate GmbH war bei der Transaktion exklusiv vom Verkäufer mandatiert und war für den Verkäufer und den Käufer beratend tätig.

Bei dem angekauften Portfolio handelt es sich um drei größere gewerbliche Liegenschaften mit insgesamt mehr als 100.000 qm Grundstücksfläche in Frechen und Kerpen, die mit knapp 50.000 qm Hallenflächen bebaut sind, sowie ein Entwicklungsgrundstück in Kerpen Türnich. Die fünf gewerblichen Single bzw. Multi-Tenant Objekte sind überwiegend bis zu 10.000 qm groß. Hinzu kommen drei größere Mehrfamilienhäuser in Köln Lövenich, eine aufwändig sanierte Immobilie im Bauhaus-Stil mit neun Einheiten, in Köln Porz sowie in Frechen. Immobilienübergreifend lag die Vermietungsquote bei Übernahme bis auf ein Objekt bei 100%.