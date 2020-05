P3 Logistic Parks investiert in den Ausbau des neu akquirierten Parks in Bruck an der Leitha

Bruck: Der langfristige Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien P3 Logistic Parks baut für WLS – Weindel Logistik Service seinen österreichischen Park in Bruck an der Leitha aus. Der Standort ist Bestandteil des europaweiten Maximus Logistikimmobilien-Portfolios, das GIC, Singapurs Staatsfonds und alleiniger Eigentümer von P3 Logistic Parks, zu Beginn des Jahres für rund 950 Mio. Euro von Apollo Global Management Inc. erworben hat.

Mit der Fertigstellung zum Ende des Jahres wird die Gesamtfläche des Parks um rund 8.000 qm auf insgesamt 32.000 qm erhöht. Die Gebäude sind nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards energieeffizient und stromsparend ausgestattet.