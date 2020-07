Paulaner eröffnet Wirtshaus am Potsdamer Platz

Berlin: Mit kleiner Verzögerung bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen hat die Paulaner Brauerei am Potsdamer Platz direkt neben dem Haus Huth ihr erstes Franchise-Restaurant in Berlin eröffnet. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen startet das neue Paulaner Wirtshaus in Berlin mit modernem Konzept und bietet seinen Gästen auf rund 1.000 qm bayerischen Charme, Paulaner Biergenuss sowie Münchener Biergartenküche. Vermieter ist Brookfield Properties.