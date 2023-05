ACCUMULATA bestellt Tobias Döscher zum Geschäftsführer

München: Der Projektentwickler und Asset Manager ACCUMULATA konzentriert die Development- und Asset Management-Kompetenzen in der künftig als ACCUMULATA Real Estate Management GmbH firmierenden Gesellschaft. Als Geschäftsführer agieren künftig Markus Diegelmann, Stefan Schillinger und Tobias Döscher.

Diegelmann wird weiterhin die Geschäftsbereiche technisches Development, technisches Asset Management, Innovation und Smart Solutions sowie als Co-Head den Bereich ESG leiten. Stefan Schillinger verantwortet weiter das kaufmännische Development und die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe, inklusive dem Aufbau neuer Geschäftsbereiche rund um das Thema „Stadt der Zukunft“. Neu in der Geschäftsführung ist Tobias Döscher. Seit 2018 ist Döscher in führenden Positionen bei der ACCUMULATA tätig, zuletzt als Prokurist und Head of Transaction Management. Künftig wird Döscher neben dem Bereich Investment auch den Bereich kaufmännisches Asset Management verantworten.

Konstantin Hähndel, Philip Haß und Stefan Stadler komplettieren die Geschäftsleitung der ACCUMULATA Gruppe.