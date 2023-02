Annegret Buch geht – Dr. Christoph Winkler ist neuer Schulleiter des EBZ Berufskollegs

Bochum: Nach 25 Jahren als Leiterin des EBZ Berufskollegs übergab Annegret Buch den Staffelstab an Dr. Christoph Winkler. Am 30. Januar 2023 wurde sie mit einem emotionalen Festakt, der im EBZ in Bochum stattfand, in den Ruhestand verabschiedet. Bei diesem feierlichen Abschied wurde ihr für ihre Verdienste die silberne Ehrennadel des VdW Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen verliehen.

1997 begann Annegret Buchs erfolgreiche Zeit am EBZ. Damals trat sie als Oberstudienrätin ins damalige „Ausbildungswerk der Wohnungswirtschaft“ ein. 2002 wurde sie zur Studiendirektorin befördert und leitete von da an die Berufsschule des EBZ Berufskollegs Immobilienwirtschaft. Zunächst war sie als stellvertretende Schulleiterin am EBZ tätig, wurde dann im Jahre 2007 vom EBZ-Vorstand zur Schulleiterin berufen.

Ihr Nachfolger Dr. phil. Christoph Winkler startete als Lehrer in Ausbildung im Jahre 2011 am EBZ. Von 2013 bis 2017 war er als Studienrat, später, von 2017 bis 2023, als Oberstudienrat tätig. Von 2020 an war er Mitglied der erweiterten Schulleitung des EBZ Berufskollegs.