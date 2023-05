Christian Kolb ist neuer Geschäftsführer Operations bei der VALUES Real Estate

Hamburg: Dr. Christian Kolb (48) übernahm zum 1. April die von VALUES Real Estate neu geschaffene Funktion Geschäftsführer Operations. Der promovierte Diplom-Kaufmann und Immobilienökonom wird die Schnittstellenstandards zwischen dem Asset Management und den anderen Bereichen Property Management, Investment Management sowie zur KVG ausbauen, aktiv managen und sich dabei auch operativ einbringen.

In den vergangenen 5 Jahren baute Kolb als Geschäftsführer das Geschäftsbereich Asset Management der May & Co. Asset-Management GmbH auf. Davor verantwortete er seit 2015 zahlreiche Projektentwicklungen und Transaktionen in den Bereichen Hotel und Handel für May & Co. Seinen Einstieg in die Immobilienbranche nahm er im Jahr 2004 bei Corpus Sireo. Hier durchlief er zahlreiche Berufsstationen in Frankfurt und Luxemburg als Fonds- und Assetmanager, Head of Asset Management sowie als Head of Advisory.