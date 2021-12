Essen: VALUES Real Estate hat mit dem Ärztehaus in Altenessen das siebte Objekt für ihren institutionellen Fonds VALUES Health Invest erworben. Es verfügt über rund 2.000 qm Mietfläche und 26 Tiefgaragenstellplätze. Hauptmieter ist eine Augenklinik. Daneben bieten ein Zahnarzt, eine Krankengymnastik und eine Chirurgische Praxis ihre Gesundheitsdienstleistungen an. Ein Optiker und ein Florist runden den Mietermix ab. Als Makler war die RALPHHAGEDORN GmbH & Co. KG tätig.