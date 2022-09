Christina Schädler verstärkt den Vorstand der BEOS AG

München: Der Aufsichtsrat der BEOS AG beruft mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 Christina Schädler (48) zum neuen Vorstandsmitglied und ergänzt damit den bestehenden Vorstand rund um Holger Matheis, Jan Plückhahn und Hendrik Staiger. Sie wird zusätzlich zu ihrer bestehenden Rolle auch die Verantwortung für die Niederlassungen Stuttgart und Köln sowie die Bereiche Property Management, Research und Risk Management übernehmen.

Nicht nur der Vorstand der BEOS AG wird verstärkt, auch im Aufsichtsrat des Unternehmens gibt es Veränderungen. Dieser besteht künftig nicht mehr aus sechs, sondern aus drei Personen. Per Erikson (CEO Swiss Life Asset Managers in Deutschland), Stefan Mächler (Group CIO Swiss Life) und Prof. Dr. Stephan Bone-Winkel (Mitgründer der BEOS AG) bilden den künftigen Aufsichtsrat. Christian Schmid (CFO Swiss Life Asset Managers in Deutschland), Hermann Inglin (CFO Swiss Life Asset Managers) und Dr. Ingo Holz (Mitgründer der BEOS AG) werden künftig nicht mehr Teil des Aufsichtsrates sein.