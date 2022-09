VALUES erwirbt Coreport Lehrte von Intaurus

Lehrte: VALUES Real Estate hat den Coreport Lehrte von der Intaurus Unternehmensgruppe erworben. Der Coreport Lehrte in der Everner Straße bietet auf einer ca. 57.120 qm großen Grundstücksfläche 24.250 qm drittverwendungsfähige, technisch hochwertig ausgestattete Logistik-, Büro- und Serviceflächen im modernen Industriedesign. Er besteht aus einer im Sommer 2022 fertig gestellten, 12.700 qm großen Neubauimmobilie sowie einer 12.300 qm umfassenden, durch Intaurus komplett revitalisierten Bestandsimmobilie und ist langfristig vermietet.

Vor dem Transaktionsabschluss hat Intaurus die Neubaufläche vollständig und termingerecht fertiggestellt und an den 2021 gewonnenen Nutzer Hornbach Baumarkt AG übergeben. Die Bestandsimmobilie ist an den Hersteller von Handwerksmaschinen Makita sowie an das Verpackungsunternehmen Schumacher Packaging Services vermietet.

Die Transaktion wurde durch das Immobilienberatungsunternehmen Realogis begleitet. VALUES wurde technisch und zum Thema ESG von TA Europe begleitet. Die rechtliche Due Diligence im Auftrag des Käufers erfolgte durch Ashurst LLP, auf Seiten des Verkäufers durch Glock Liphart Probst & Partner Rechtsanwälte mbB.