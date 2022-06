Colliers baut neues Data Analytics Team in Deutschland auf

Frankfurt: Unter der Leitung von Christian Reitz, Chief Technology Officer Germany, baut Colliers ein neues Data Analytics Team in Deutschland auf. Das Team soll innovative digitale Lösungen entwickeln, mit denen Fragestellungen von Kunden besser analysiert und bewertet werden können.

In einem ersten Schritt ist Dr. Tobias Klöpper Anfang Juni in der neu geschaffenen Position Head of Data Analytics Germany gestartet. In seiner neuen Rolle bei Colliers wird er eng mit Henning Steinbach, Head of Digital Projects Germany, zusammenarbeiten.