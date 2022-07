CTP stärkt Team in Deutschland

Berlin: Mit der Besetzung von Timo Hielscher (38) als Regional Development Director West baut die CTP Group das Team der Deutsche Industrie Grundbesitz weiter aus. In seiner Funktion übernimmt Hielscher ab dem 1. Juli 2022 die Weiterentwicklung des Asset und Investment Managements in Westdeutschland und wird direkt an Remon Vos, CEO der CTP Group und der Deutsche Industrie Grundbesitz, berichten.

Zu seinen letzten Stationen gehörten die Aurelis Real Estate Service und CORPUS SIREO Asset Management Residential.