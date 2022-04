Dominik Dreyer neuer CCO bei Homeday

Berlin: Dominik Dreyer (45) verstärkt seit dem 1.4. als Chief Commercial Officer das Führungsteam von Homeday. In der neu geschaffenen, crossfunktionalen Rolle wird Dreyer alle kommerziellen Teams führen und für die weitere Skalierung des Geschäftsmodells verantwortlich sein. Die Homeday Sales- und Maklerorganisation besteht derzeit aus über 230 Partner-Maklern, die durch interne Tele-Sales- und Sales-Coordination-Teams im Vertriebsprozess unterstützt werden.

Dreyer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Führung von internationalen, performance-orientierten Operations- und Sales-Organisationen. In seiner bisherigen Position als Senior Director Sales Europe bei Just Eat Takeaway führte er Sales Teams in 16 europäischen Ländern.