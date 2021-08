Dr. Ralf Klann nun als Honorarprofessor RICS-Botschafter der EBZ Business School

Bochum: Rektor Prof. Dr. Daniel Kaltofen überreichte Dr. Ralf Klann die Urkunde zur Honorarprofessur. In dieser Funktion wird Dr. Klann ab sofort als Botschafter des internationalen Immobilien-Sachverständigen-Netzwerks Royal Institution of Chartered Surveyors fungieren. Dort rangiert Dr. Ralf Klann als „Fellow“. Beruflich ist er als Geschäftsführer der Corestate Capital Advisors GmbH tätig und arbeitet seit mehr als 20 Jahren auch international als Gutachter in der Immobilienbewertung. Seit 2009 gibt er als Lehrbeauftragter sein umfangreiches Wissen an die Studierenden der Bochumer Immobilienfachhochschule weiter, wo es mehrere RICS-zertifizierte Studiengänge gibt.