Jan Schildmeier wird Geschäftsführer bei der BNP Paribas Real Estate Consult GmbH

Frankfurt: Jan Schildmeier (35), Head of Investment Consulting, wird zum 1. Januar 2023 in die Geschäftsführung der BNP Paribas Real Estate Consult GmbH berufen. Diese Ernennung erfolgt im Zusammenhang mit der Entscheidung von Wolfgang Schneider, einen Generationswechsel einzuleiten und zum Jahresende seine Tätigkeit als Geschäftsführer niederzulegen. Schneider, seit mehr als 22 Jahren Geschäftsführer, wird dem Unternehmen mit seiner Erfahrung als Berater der Geschäftsführung auch in Zukunft erhalten bleiben. Schildmeier ist seit 2015 im Unternehmen tätig.

Darüber hinaus wird Andreas Völker, Managing Director BNPPRE Germany, Head of BNP Paribas Real Estate Consult GmbH und damit Sprecher der Consult-Geschäftsführung.