Hamburg: Führungswechsel bei Engel & Völkers: Jawed Barna (48) wird zum 01. November 2023 neuer Group CEO und tritt damit die Nachfolge von Sven Odia (46) an.

Barna kommt von der Zurich Insurance Group, wo er seit 2005 verschiedene Führungspositionen innehatte. Odia übernimmt nach neun erfolgreichen Jahren an der Spitze des Unternehmens die neu geschaffene Rolle des President und wird in dieser Funktion die Übergabe an Jawed Barna unterstützen. Aus der Geschäftsführung scheidet er aus.