JLL ernennt Stephan Leimbach zum Head of Office Investment

Frankfurt: JLL ernennt Stephan Leimbach (51) zum 1. November 2023 zum neuen Head of Office Investment.

Der studierte Diplom-Ökonom ist seit rund 17 Jahren für JLL tätig. Seine Position als Head of Office Leasing JLL Germany soll zeitnah nachbesetzt werden. In seiner neuen Rolle wird Stephan Leimbach an Jan Eckert, Head of Capital Markets JLL DACH, berichten.

Ebenfalls neu im Führungsteam des Office Investment Bereichs bei JLL ist Rüdiger Herrmann (51), der sich als Head of Private Capital auf Family Offices, Unternehmen und privates Kapital fokussieren wird. Herrmann wird an Stephan Leimbach berichten.

Im Zuge der veränderten Führung wird sich der Bereich Office Investment bei JLL Deutschland auch strukturell neu aufstellen und die Beraterteams stärker in Regionen statt nur in der jeweiligen Metropole zusammenstellen. Die Anzahl der Teams wird dabei insgesamt konsolidiert, ohne auf lokale Ansprechpartner zu verzichten.