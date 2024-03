Frankfurt: Johannes Gruss hat bei JLL die neu geschaffene Rolle des Head of M&A and Corporate Advisory DACH übernommen. Der Diplom-Kaufmann war zuvor Managing Director bei der Signa Group of Companies.

In seiner neuen Rolle bei JLL wird er Immobilienunternehmen und Investoren bei Unternehmensübernahmen und -verkäufen, Kapitalaufnahmen und Rekapitalisierungen beraten. Er berichtet in dieser Funktion an Jaime Riera, der das M&A und Corporate-Advisory-Geschäft für die EMEA-Region verantwortet.